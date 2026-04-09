Un dimanche en famille : en écho à l’exposition Africa fashion Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS
Un dimanche en famille : en écho à l’exposition Africa fashion Musée du quai Branly Jacques Chirac PARIS dimanche 26 avril 2026.
Contes, ateliers créatifs et fresque participative sont au programme pour un après-midi festif et convivial inspiré de l’exposition Africa Fashion. Découvrez la mode africaine : sa diversité, son élégance et son incroyable inventivité en famille.
Au Programme
- Atelier | Initiation à l’art du perlage
- Séances-jeux | À la découverte du textile Ndop
- Atelier | Drôle de teinture
- Mini contes en Afrique
- Workshop | Trop Stylé !
- Bingo spécial mode
- Fresque géante
Et aussi
- Faites une pause dans notre coin détente. Un espace idéal pour se reposer entre deux ateliers avec une sélection d’ouvrages, un coin jeux et un espace douillet !
- Profitez des mini-visites guidées programmées dans les collections permanentes. L’occasion de poursuivre votre expérience en explorant l’esthétique et la portée ethnologique des vêtements et parures extra-européens. (visites gratuites mais billet d’accès aux collections requis)
Le dimanche 26 avril, pour le retour d’Un dimanche en famille au musée du quai Branly, direction le continent africain ! Partagez un moment en famille sous le signe de la créativité, des couleurs et des styles inspirés de l’exposition Africa Fashion, à travers des activités ludiques et gratuites accessibles à toutes et à tous, dès 3 ans !
Le dimanche 26 avril 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00
Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 PARIS
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/dimanche-en-famille
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