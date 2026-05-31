Un dimanche en musique à Brindas, Place de la mairie à Brindas, Brindas

Un dimanche en musique à Brindas Dimanche 21 juin, 16h00 Place de la mairie à Brindas Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:55:00+02:00

On vous attend sur la Place de Verdun dès 16h pour profiter de découvertes musicales variées et surprenantes. Tout au long de l’après-midi, laissez-vous porter par une ambiance éclectique et festive, où les styles se rencontrent et invitent à la convivialité et au partage.

Place de la mairie à Brindas Place de Verdun 69126 Brindas Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

On vous attend sur la Place de Verdun dès 16h pour profiter de découvertes musicales variées et surprenantes. Tout au long de l’après-midi, laissez-vous porter par une ambiance éclectique et festive,…

©mjc-brindas