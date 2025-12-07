Un dimanche gratuit au musée Route de Nedde Eymoutiers

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Dans le cadre d’une volonté de développement et d’élargissement des publics pour rendre la culture accessible au plus grand nombre, l’Espace Paul Rebeyrolle propose l’entrée gratuite au musée pour tous, chaque premier dimanche du mois (sauf en janvier et en septembre). .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

