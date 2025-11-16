un dimanche par mois, un dimanche pour moi salle pôle séniors Saint-Varent

un dimanche par mois, un dimanche pour moi

salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-16 2025-12-14

Venez vous amuser autour de différents jeux qui vous seront proposés tout au long de l’après-midi.

Goûter sur place

salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : un dimanche par mois, un dimanche pour moi

Come and enjoy a variety of games throughout the afternoon.

Snacks on site

German : un dimanche par mois, un dimanche pour moi

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei verschiedenen Spielen, die Ihnen den ganzen Nachmittag über angeboten werden.

Snacks vor Ort

Italiano :

Venite a divertirvi con i vari giochi proposti durante il pomeriggio.

Spuntini in loco

Espanol : un dimanche par mois, un dimanche pour moi

Venga y disfrute de los diversos juegos que se ofrecen a lo largo de la tarde.

Merienda in situ

