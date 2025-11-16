un dimanche par mois, un dimanche pour moi salle pôle séniors Saint-Varent
un dimanche par mois, un dimanche pour moi salle pôle séniors Saint-Varent dimanche 16 novembre 2025.
un dimanche par mois, un dimanche pour moi
salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-11-16 2025-12-14
Venez vous amuser autour de différents jeux qui vous seront proposés tout au long de l’après-midi.
Goûter sur place
Venez vous amuser autour de différents jeux qui vous seront proposés tout au long de l’après-midi.
Goûter sur place .
salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org
English : un dimanche par mois, un dimanche pour moi
Come and enjoy a variety of games throughout the afternoon.
Snacks on site
German : un dimanche par mois, un dimanche pour moi
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei verschiedenen Spielen, die Ihnen den ganzen Nachmittag über angeboten werden.
Snacks vor Ort
Italiano :
Venite a divertirvi con i vari giochi proposti durante il pomeriggio.
Spuntini in loco
Espanol : un dimanche par mois, un dimanche pour moi
Venga y disfrute de los diversos juegos que se ofrecen a lo largo de la tarde.
Merienda in situ
L’événement un dimanche par mois, un dimanche pour moi Saint-Varent a été mis à jour le 2025-11-08 par Maison du Thouarsais