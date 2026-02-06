un dimanche par mois, un dimanche pour moi salle pôle séniors Saint-Varent

un dimanche par mois, un dimanche pour moi

salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent Deux-Sèvres

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Se retrouver un dimanche par mois pour passer du bon temps ensemble, sortir, discuter, jouer, rigoler… quelle belle idée ! A chaque rencontre sa thématique.

Goûter sur place

salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : un dimanche par mois, un dimanche pour moi

Come and enjoy a variety of games throughout the afternoon.

Snacks on site

