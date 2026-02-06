un dimanche par mois, un dimanche pour moi salle pôle séniors Saint-Varent
salle pôle séniors Saint-Varent
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Se retrouver un dimanche par mois pour passer du bon temps ensemble, sortir, discuter, jouer, rigoler… quelle belle idée ! A chaque rencontre sa thématique.
Goûter sur place
salle pôle séniors 39 Avenue des Platanes Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
English : un dimanche par mois, un dimanche pour moi
Come and enjoy a variety of games throughout the afternoon.
Snacks on site
