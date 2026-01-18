Un dimanche pour soi à Shambhala

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Programme gratuit ouvert à tous, le premier dimanche de chaque mois. La journée alterne entre méditation, causeries et groupes de parole. Pour débutants ou pratiquants expérimentés.

Le programme est animé par un enseignant expérimenté. Les personnes qui découvrent la méditation recevront une instruction de méditation. Ils côtoieront d’autres pratiquants plus expérimentés, ainsi que des membres du personnel du centre de Dechen Chöling.

Enseignement et instructions sont données en français.

La journée est coordonnée par les bénévoles du groupe Shambhala Limousin. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 55 52 coordination.meditation@orange.fr

