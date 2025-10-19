Un dimanche récréatif en famille Salle Victor Hugo Avranches

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Une journée conviviale axée sur le partage entre enfants et parents. Jeux, ateliers et animations à vivre ensemble, avec la présence de professionnels pour accueillir, conseiller et animer des temps d’échanges autour de thématiques variées, répondant aux besoins des familles. Toutes les activités proposées sont gratuites. Nous vous attendons nombreux ! .

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 11 21 44 98 contactppst@gmail.com

