Un dimanche, un quartier : Les 400 maisons, Lille Sud & Moulins, Lille

Un dimanche, un quartier : Les 400 maisons Dimanche 12 avril, 15h00 Lille Sud & Moulins Nord

Gratuit, sur réservation à partir du 2 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:15:00+02:00

Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:15:00+02:00

C’est un projet d’habitat social étonnant que nous vous invitons à découvrir dans le quartier de Lille-Sud. Dans ce village dans la ville conçu dans les années 1930, se côtoyaient différentes classes sociales. Vous découvrirez son histoire et ses particularités mais aussi son évolution dans le temps.

Lille Sud & Moulins /// Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Visite guidée dans le quartier de Lille-Sud autour d’un projet d’habitat social ambitieux et marquant des années 1930 : les 400 maisons.

© JulienSylvestre – Dicom Ville de Lille