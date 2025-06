Un dimanche Un vigneron avec le Domaine des Geslets Famille Grégoire Langeais 13 juillet 2025 10:00

Indre-et-Loire

Un dimanche Un vigneron avec le Domaine des Geslets Famille Grégoire 15 Rue Gambetta Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 13:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Pour la saison estivale; un vigneron de Bourgueil sera présent tous les dimanches matins de 10h à 13h à la Maison des Vins de Langeais en Juillet et Août.

Venez déguster et échanger avec le Domaine des Geslets Famille Grégoire autour d’un verre de Bourgueil rouge ou rosé, d’un chenin ou de bulles !

15 Rue Gambetta

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 54 20 maisondesvinslangeais@gmail.com

English :

For the summer season, a Bourgueil winemaker will be present every Sunday morning from 10am to 1pm at the Maison des Vins de Langeais in July and August.

Come and talk to Domaine des Geslets Famille Grégoire over a glass of Bourgueil red or rosé, Chenin or bubbly!

German :

In der Sommersaison wird ein Winzer aus Bourgueil im Juli und August jeden Sonntagmorgen von 10 bis 13 Uhr im Maison des Vins in Langeais anwesend sein.

Kommen Sie zur Weinprobe und tauschen Sie sich mit der Domaine des Geslets Famille Grégoire bei einem Glas rotem oder roséfarbenem Bourgueil, einem Chenin oder Blasen aus!

Italiano :

Per la stagione estiva, un viticoltore di Bourgueil sarà presente ogni domenica mattina dalle 10.00 alle 13.00 alla Maison des Vins de Langeais nei mesi di luglio e agosto.

Venite a degustare e a chiacchierare con il Domaine des Geslets Famille Grégoire davanti a un bicchiere di rosso o rosé, di Chenin o di bollicine di Bourgueil!

Espanol :

Para la temporada de verano, un viticultor de Bourgueil estará presente todos los domingos por la mañana, de 10:00 a 13:00, en la Maison des Vins de Langeais durante los meses de julio y agosto.

¡Venga a degustar y charlar con la Domaine des Geslets Famille Grégoire tomando una copa de Bourgueil tinto o rosado, Chenin o burbujeante!

L’événement Un dimanche Un vigneron avec le Domaine des Geslets Famille Grégoire Langeais a été mis à jour le 2025-06-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE