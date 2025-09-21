Un dimanche, une œuvre – Bracha L. Ettinger Centre Pompidou – Metz Metz

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T11:45:00 – 2025-09-21T12:30:00

Un dimanche par mois, un artiste de l’exposition Copistes est invité à présenter son œuvre et sa démarche plastique au public.

Bracha L. Ettinger présente Angel of Carriance – Homage to Leonardo, d’après La Vierge, l’Enfant Jésus, saint Jean Baptiste et un ange, dite La Vierge aux rochers, de Léonard de Vinci (vers 1483–1494).

Dans le regard d’Uriel, l’ange de Léonard, Bracha L. Ettinger perçoit un écho à sa propre « ange-elle de carriance » : une figure matrixielle, porteuse de soin et de compassion.

À rebours de l’ange de l’Histoire de Walter Benjamin, tourné vers les ruines du passé, elle invoque un autre visage : celui d’un avenir possible, éclairé par les liens invisibles du don, de la mémoire partagée et de la vulnérabilité féconde.

L’ange de La Vierge aux rochers, sans ailes, à figure et corps humains, permet une relecture où le tableau devient un espace de résonance, de guérison et de coémergence, où art et maternité s’enlacent dans une vision réparatrice.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l'homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l'Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l'année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d'art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

© Bracha L. Ettinger, Angel of Carriance-Homage to Leonardo, 2025 © Bracha Lichtenberg Ettinger. Photo : © Centre Pompidou-Metz / Marc Domage / 2025 / Exposition Copistes