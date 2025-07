UN DIMANCHE YDILLIQUE Base nautique d’Apignée Rennes

UN DIMANCHE YDILLIQUE Base nautique d’Apignée Rennes dimanche 27 juillet 2025.

UN DIMANCHE YDILLIQUE Base nautique d’Apignée Rennes Dimanche 27 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€

Un voyage champêtre à bord d’Y d’Ille, la yole de Rennes ! Pique-nique en bord de Vilaine après une balade agréable au fil de l’eau. À partir de 16 ans, sous réserve du nombre de participants et de l…

Y d’Ille, yole de bantry, vous propose une virée sur la Vilaine !

Au départ de la base nautique d’Apignée à Rennes, l’équipage de 10 rameurs et rameuses se rend jusqu’au Moulin du Comte pour un pique-nique champêtre. L’équipage rentrera ensuite en sens inverse, jusqu’à la base nautique où les vélos et voitures des participants pourront attendre sur place leur retour.

Prévoir pique-nique, crème solaire, chapeaux et de quoi bien s’hydrater sur la route ! À partir de 16 ans. Sous réserve du nombre de participants et de la météo. Paiement possible via HelloAsso (lien donné le jour J).

La yole peut techniquement accueillir des enfants en passagers, pour un nombre maximum de deux. À discuter avec l’organisation qui validera la possibilité ou non d’accueillir des passagers non rameurs à bord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-27T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-27T15:30:00.000+02:00

1

06 22 90 96 29 ydille.association@gmail.com

Base nautique d’Apignée Base nautique d’Apignée, 35000, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine