Un DINER avec OFFENBACH Barbirey-sur-Ouche
Un DINER avec OFFENBACH Barbirey-sur-Ouche samedi 29 novembre 2025.
Un DINER avec OFFENBACH
Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
La FARAND’OUCHE vous propose une soirée théâtrale et lyrique en même temps. Elles sont deux, l’une (Frédérique CHEVALLIER) est toujours à l’heure c’est la pianiste, forcément ! Et l’autre, la chanteuse (Dragana SERBANOVIC), toujours en retard (elle doit avoir une nouvelle marque de métronome), enfin… Cette fois-ci la chanteuse est bien en avance pour le concert ! Mais il y a un petit problème. La pianiste rigoureuse va-t-elle et dans quel état (!) tenir le choc face à sa collègue nouvellement arrivée dans la ville gastronomique de Dijon ? Un peu comme Ultima Récital , mais moins loufoque. Une soirée lyrique et drôle ! Un récital d’airs d’opéra de Jacques Offenbach (1819-1880), avec au programme Les couplets du thé, L’air de la griserie Ah quel dîner… , “Je vais chercher les petites cuillères”, Le rondo du pâté … etc… Nous vous attendons à la salle des fêtes de Barbirey sur Ouche le samedi 29 novembre à 20h00. .
Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 85 49 41 farandouche@gmail.com
English : Un DINER avec OFFENBACH
German : Un DINER avec OFFENBACH
Italiano :
Espanol :
L’événement Un DINER avec OFFENBACH Barbirey-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-11-14 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)