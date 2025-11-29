Un DINER avec OFFENBACH Barbirey-sur-Ouche

Un DINER avec OFFENBACH

La FARAND’OUCHE vous propose une soirée théâtrale et lyrique en même temps. Elles sont deux, l’une (Frédérique CHEVALLIER) est toujours à l’heure c’est la pianiste, forcément ! Et l’autre, la chanteuse (Dragana SERBANOVIC), toujours en retard (elle doit avoir une nouvelle marque de métronome), enfin… Cette fois-ci la chanteuse est bien en avance pour le concert ! Mais il y a un petit problème. La pianiste rigoureuse va-t-elle et dans quel état (!) tenir le choc face à sa collègue nouvellement arrivée dans la ville gastronomique de Dijon ? Un peu comme Ultima Récital , mais moins loufoque. Une soirée lyrique et drôle ! Un récital d’airs d’opéra de Jacques Offenbach (1819-1880), avec au programme Les couplets du thé, L’air de la griserie Ah quel dîner… , “Je vais chercher les petites cuillères”, Le rondo du pâté … etc… Nous vous attendons à la salle des fêtes de Barbirey sur Ouche le samedi 29 novembre à 20h00. .

Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 85 49 41 farandouche@gmail.com

