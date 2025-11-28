UN DINER D’ADIEU – 3T D’A COTE Toulouse

UN DINER D’ADIEU Début : 2025-12-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire :Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller ? Pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Ou par lâcheté ? Afin de “faire le ménage dans leurs agendas”, Pierre et Clotilde Lecoeur décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce amical. Mais en choisissant comme première victime Antoine Royer, leur plus vieil ami, ils ignorent qu’ils mettent le doigt dans un engrenage infernal…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31