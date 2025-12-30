UN DINER D’ADIEU 3T D’A COTE Toulouse

UN DINER D’ADIEU Début : 2026-03-28 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 3 personnages d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire:Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller ? Par habitude ? Par gentillesse ? Ou par lâcheté ? Afin de “faire le ménage dans leurs agendas”, Pierre et Clotilde décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de divorce amical. Ils auraient dû choisir quelqu’un d’autre qu’Antoine comme première victime…

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31