Un Dîner d’Adieu Espace Noriac Limoges

Un Dîner d’Adieu

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Pourquoi doit-on se forcer à dîner avec des amis qu’on ne veut plus voir ? Par habitude ? Par gentillesse ? Pierre et Clotilde Lecoeur ne veulent plus sacrifier leurs soirées et décident de faire du tri dans leurs amitiés. Dès ce soir, ils organiseront des dîners d’adieu, derniers repas de leurs amitiés condamnées. Leur première victime Antoine Royer. Mais en choisissant cet ami de longue date, ils voient leur plan totalement chamboulé. Une soirée éprouvante pour eux, mais hilarante pour nous ! Un dîner d’adieu, écrit par Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte (les auteurs du Prénom), nous offre un texte vif et drôle avec des personnages folkloriques.

