« Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye Salle du Viver/Salle polyvalente La Frénaye
dimanche 4 octobre 2026 · Salle du Viver/Salle polyvalente · La Frénaye
Informations pratiques
La Frénaye
« Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye
Salle du Viver/Salle polyvalente 7 esplanade south wonston La Frénaye Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Evènement organisé par le Comité de Jumelage de La Frenaye.
Une comédie pleine d’humour, adaptée et mise en scène par Franck Lehman, interprétée par la compagnie Les K Barrés.
Un moment convivial et drôle à partager en famille ou entre amis !
Infos pratiques :
– Dimanche 4 octobre
– 15h30
– Salle du Vivier/Salle polyvalente – La Frénaye
– Tarifs :
– Adulte : 10 €
– Enfant (-12 ans) : 7 €
– Sur place : buvette & tombola
– Réservation auprès de Valérie : 06 07 05 13 52 .
Salle du Viver/Salle polyvalente 7 esplanade south wonston La Frénaye 76170 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 05 13 52 jumelage_la_frenaye@orange.fr
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English : « Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye
L’événement « Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye La Frénaye a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme