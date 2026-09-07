« Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye Salle du Viver/Salle polyvalente La Frénaye

Informations pratiques

La Frénaye

« Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye

Salle du Viver/Salle polyvalente 7 esplanade south wonston La Frénaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Evènement organisé par le Comité de Jumelage de La Frenaye.

Une comédie pleine d’humour, adaptée et mise en scène par Franck Lehman, interprétée par la compagnie Les K Barrés.

Un moment convivial et drôle à partager en famille ou entre amis !

Infos pratiques :

– Dimanche 4 octobre

– 15h30

– Salle du Vivier/Salle polyvalente – La Frénaye

– Tarifs :

– Adulte : 10 €

– Enfant (-12 ans) : 7 €

– Sur place : buvette & tombola

– Réservation auprès de Valérie : 06 07 05 13 52 .

Salle du Viver/Salle polyvalente 7 esplanade south wonston La Frénaye 76170 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 05 13 52 jumelage_la_frenaye@orange.fr

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English : « Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye

L’événement « Un Dîner de Connes » – Théâtre à La Frenaye La Frénaye a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme