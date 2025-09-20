Un doux regard fait craquer les éléments les plus durs – Le Tuffeau face au Béton Les Moulins de Paillard, Loir en vallée Loir en Vallée

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine aux Moulins de Paillard

Visite et conférence samedi 20 septembre à 15h30 Un doux regard fait craquer les éléments les plus durs – Le Tuffeau face au Béton

Visites guidées et gratuite de l’exposition Corps vulnérables // Vulnerable Bodies de Christoph Weber, le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre, de 15h à 18h.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Atelier de fabrique artistique propose au grand public de découvrir les dialogues existants entre les blocs de tuffeau centenaires de l’ancienne papeterie des Moulins de Paillard et les créations contemporaines que ce bâti ancien abrite.

Grâce une visite accompagnée, posons ensemble un regard avisé sur l’exposition Corps Vulnérables de l’artiste autrichien Christophe Weber, avant de poursuivre avec une conférence (adaptable pour tous les âges) qui met la lumière sur le tuffeau, la pierre éveillée, emblématique de la Vallée du Loir, et l’un des charmes du site patrimonial des Moulins de Paillard.

De manière scientifique et sculpturale, l’artiste explore la matière et les processus de transformation, interrogeant les relations entre l’humain et l’environnement. Son matériau de prédilection, le béton – deuxième substance la plus utilisée au monde après l’eau – rencontre une autre pierre, le tuffeau.

Réservation conseillée.

Les Moulins de Paillard, Loir en vallée Paillard, Loir en vallée Loir en Vallée 72340 Poncé-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire 0680232564 http://www.moulinspaillard.com https://www.instagram.com/lesmoulinsdepaillard/;https://www.facebook.com/lesmoulinsdepaillard/?locale=fr_FR Depuis 15 ans, notre association d’intérêt général soutient des projets dans tous les domaines de l’art. Reconnu comme l’un des Ateliers de fabrique artistique, Paillard a plusieurs missions, notamment la production et la diffusion d’œuvres contemporaines. Situé sur les bords du Loir dans une ancienne papeterie du XVIIIème siècle, Paillard propose dans un territoire rural, une programmation contemporaine d’expositions, chorégraphies, concerts et conférences. La résidence offre aux artistes et chercheurs un cadre de travail, à la fois industriel et bucolique, à Poncé-sur-le-Loir, Loir-en-Vallée. Chaque année, Paillard accueille entre 6 000 et 8 000 visiteurs, parmi lesquels nous ne comptons pas tous les promeneurs, randonneurs, pique-niqueurs et flâneurs que nous accueillons toute l’année.

Les Moulins de Paillard, un Atelier de Fabrique Artistique soutenu par le ministère de la Culture – Drac Pays de la Loire, le Département de la Sarthe, la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé et la commune nouvelle de Loir-en-Vallée

(c) JGP. Christoph Weber, vue de l’exposition Vulnerable Bodies, 2025. courtesy Galerie Jocelyn Wolff et nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder