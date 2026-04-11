Hanvec

Un dragon dans la mare

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 15:15:00

Date(s) :

2026-04-21

Le monde mystérieux de la mare vous intrigue ? Quels êtres vivants vivent dans ses petits plans d’eau ? Saviez-vous que l’on peut savoir si l’eau d’une mare est de bonne qualité grâce à ses habitants aquatiques ?

En compagnie de nos animateurs venez découvrir ce milieu d’un peu plus près et observer quelques petites bêtes !

Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie.

Sur réservation. .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un dragon dans la mare

L’événement Un dragon dans la mare Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS