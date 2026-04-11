Un dragon dans la mare Hanvec
Un dragon dans la mare Hanvec mardi 21 avril 2026.
Hanvec
Un dragon dans la mare
Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 15:15:00
Date(s) :
2026-04-21
Le monde mystérieux de la mare vous intrigue ? Quels êtres vivants vivent dans ses petits plans d’eau ? Saviez-vous que l’on peut savoir si l’eau d’une mare est de bonne qualité grâce à ses habitants aquatiques ?
En compagnie de nos animateurs venez découvrir ce milieu d’un peu plus près et observer quelques petites bêtes !
Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie.
Sur réservation. .
Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
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English : Un dragon dans la mare
L’événement Un dragon dans la mare Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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