Un dragon dans nos jardins CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers vendredi 3 avril 2026.
CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Une sortie nocturne à la rencontre des amphibiens.
Ce sont des animaux fascinants, parfois dotés d’allures de petits dragons. Grenouilles, tritons et salamandres vivent tout près de nous, souvent sans que nous le sachions.
Lors de cette sortie nocturne, partez à leur rencontre au Jardin des Sens. À travers le labyrinthe et jusqu’à la mare, vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces, à comprendre leur mode de vie et à découvrir leur rôle essentiel dans nos jardins et nos milieux naturels.
Prévoir lampes et bottes
Sur inscription nombre de places limité .
