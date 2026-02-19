Un dragon dans nos jardins CPIE de Gâtine Poitevine Les Châteliers

Un dragon dans nos jardins

CPIE de Gâtine Poitevine 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Début : 2026-04-03

Une sortie nocturne à la rencontre des amphibiens.

Ce sont des animaux fascinants, parfois dotés d’allures de petits dragons. Grenouilles, tritons et salamandres vivent tout près de nous, souvent sans que nous le sachions.

Lors de cette sortie nocturne, partez à leur rencontre au Jardin des Sens. À travers le labyrinthe et jusqu’à la mare, vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces, à comprendre leur mode de vie et à découvrir leur rôle essentiel dans nos jardins et nos milieux naturels.

Prévoir lampes et bottes

Sur inscription nombre de places limité .

