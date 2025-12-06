Un duo de violoncelles au style emprunté aux musiques actuelles et au jazz : le Duo Brady en concert ! Lavoir Moderne Parisien Paris

Un duo de violoncelles au style emprunté aux musiques actuelles et au jazz : le Duo Brady en concert ! Lavoir Moderne Parisien Paris samedi 6 décembre 2025.

La vie d’après

Duo Brady (Michèle Pierre et Paul Colomb), violoncelles

Anaïs Georgel, sonorisation

Diliana Vekhoff, lumières

Dans La Vie d’après, un répertoire en forme de rêverie sur nos futurs possibles, Michèle Pierre et Paul Colomb font cohabiter une certaine mélancolie avec l’espoir et la fête. Chaque morceau correspond à un scénario fantastique : contempler les premiers humains boire un verre sur Mars, danser en boîte de nuit parmi les androïdes… Tout ce qui faisait déjà la saveur du duo — la rondeur lyrique, l’improvisation virtuose, l’évidence du dialogue — est augmenté d’une dimension nouvelle, inspirée par la techno acoustique, le rock progressif et la pop contemplative.

Place au corps, à la danse et à la transe, comme pour avancer ensemble sur les allées d’un avenir incertain.

© Raphaëlle Tchamitchian

Depuis leur rencontre en 2010, Michèle Pierre et Paul Colomb, tous deux violoncellistes, n’ont cessé de jouer ensemble, et de leurs conversations improvisées et ludiques est progressivement né le Duo Brady. Leurs formations, classique (CNSM de Paris, HEMU Lausanne) et jazz (Jupo, CRR Nantes), s’y marient avec un travail sur la matière sonore, beaucoup d’improvisation, et une ouverture à toutes sortes de territoires musicaux.

La vie d’après, Duo Brady ; Crédits : © Jack Carrot

Le 6 décembre, le Duo Brady joue deux fois son programme « La vie d’après », d’abord à 17h30 puis à 20h30. Les deux concerts sont identiques, si ce n’est qu’il y aura deux quests au concert du soir : Magali Duclos et Krystale Lustrée.

La Semaine Classique du Lavoir

7e édition du 4 au 7 décembre

FEST – La musique. La fête.

La Semaine Classique du Lavoir est un festival de musiques classique et contemporaine unique en son genre. Organisé par Le Ponton des Arts, cet événement incontournable du mois au Lavoir Moderne Parisien, au coeur du 18ème arrondissement de Paris, revient pour une 7e édition où la fête et la découverte seront à l’honneur. Que vous soyez novice ou amateur-e éclairé-e, ce festival vous promet une expérience inoubliable.

Rejoignez-nous les 4, 5, 6 et 7 décembre prochain pour une ambiance conviviale et festive, où vous pourrez rencontrer de grands artistes d’aujourd’hui autour d’un verre et d’une pizza artisanale. / Tous les ateliers et les concerts sur www.lasemaineclassiquedulavoir.com

Festival de musiques classique et contemporaine ; Crédits : © Seka

Le Duo Brady propose un concert où les violoncelles racontent des histoires, celles de futurs imaginés et poétiques, où chaque morceau correspond à un scénario fantastique : contempler les premiers humains boire un verre sur Mars, danser en boîte de nuit parmi les androïdes… venez faire la fête avec le Duo Brady !

Le samedi 06 décembre 2025

payant Tout public.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com