Un écrin de biodiversité par l’Atelier des Peintres de la Divatte Maison Bleue Haute-Goulaine

Un écrin de biodiversité par l’Atelier des Peintres de la Divatte

Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Début : 2025-08-11 14:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-08-11 2025-08-17

DU 10 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE « Un écrin de biodiversité » de l’Atelier des Peintres de la Divatte

Maison Bleue 136 Route du Pont de l’Ouen Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 87 28 19 animation.lmb@hautegoulaine.fr

English :

FROM AUGUST 10 TO SEPTEMBER 14 « Un écrin de biodiversité » by Atelier des Peintres de la Divatte

German :

VOM 10. AUGUST BIS 14. SEPTEMBER « Un écrin de biodiversité » des Ateliers des Peintres de la Divatte

Italiano :

DAL 10 AGOSTO AL 14 SETTEMBRE « Un écrin de biodiversité » dell’Atelier des Peintres de la Divatte

Espanol :

DEL 10 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE « Un écrin de biodiversité » del Atelier des Peintres de la Divatte

