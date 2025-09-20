Un édifice avant-gardiste – Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay

Visite accompagnée à partir de 8 ans.

JEP – 20 et 21 septembre, samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h – Durée : 30 min.

Prix : Gratuit‎.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au 16e siècle, le Château de Kerjean est à la fois une demeure à la pointe du raffinement et une forteresse imprenable. Les constructeurs de Kerjean ont pris pour modèle les architectes de leur temps tout en innovant dans les domaines de l’apparat et de la défense.

Accompagné d’un médiateur, découvrez les sources d’inspiration des bâtisseurs de Kerjean.

Château de Kerjean Château de Kerjean, 29440, Saint-Vougay Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne 02 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kerjean https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ La construction du château actuel commence probablement vers 1542 et n’est sans doute pas achevée à la fin du siècle. On y décèle une influence de Philibert de l’Orme. Bâti sur un plan quadrangulaire, il est doté de remparts et de quatre tours d’angle qui attestent de son rôle militaire, par ailleurs mal connu. Des travaux effectués au début du 18e siècle sont suivis par une dégradation et une ruine progressives après 1755 (destruction du pavillon nord-est), agravée par les déprédations révolutionnaires. Préservé à peu près au cours du 19e siècle, le château de Kerjean est acquis par l’Etat et classé monument historique en 1911. Il abrite désormais le Musée breton.

