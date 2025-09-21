Un édifice témoin de l’histoire du Saulnois Église Saint-Michel Bourdonnay

Un édifice témoin de l’histoire du Saulnois Église Saint-Michel Bourdonnay dimanche 21 septembre 2025.

Venez découvrir librement l’église Saint-Michel de Maizières-lès-Vic et vous laisser séduire par son architecture.

Église Saint-Michel 57810 Maizières-les-Vic Bourdonnay 57810 Moselle Grand Est Reconstruite à partir de 1736, l’église Saint-Michel a vu s’élever sa nef et son chœur dès 1737, puis son clocher et sa flèche en 1756. Restaurée à plusieurs reprises, notamment après l’incendie de 1904, elle conserve aujourd’hui son allure néo-gothique et témoigne de l’histoire religieuse et patrimoniale du Saulnois.

