Un enfant du Rock raconte Le Nouveau Théâtre Châtellerault
vendredi 20 novembre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Un enfant du Rock raconte
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 22:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Un enfant du rock raconte
Philippe MANOEUVRE accomagné musicalement par Yarol POUPAUD .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 00 11
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English : Un enfant du Rock raconte
L’événement Un enfant du Rock raconte Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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