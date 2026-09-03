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Un enfant du Rock raconte Le Nouveau Théâtre Châtellerault

vendredi 20 novembre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

Un enfant du Rock raconte Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Un enfant du Rock raconte

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :
2026-11-20

Un enfant du rock raconte

Philippe MANOEUVRE accomagné musicalement par Yarol POUPAUD   .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 00 11 

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English : Un enfant du Rock raconte

L’événement Un enfant du Rock raconte Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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