Un enfant du Rock raconte Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Un enfant du Rock raconte

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Un enfant du rock raconte

Philippe MANOEUVRE accomagné musicalement par Yarol POUPAUD .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 00 11

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English : Un enfant du Rock raconte

L’événement Un enfant du Rock raconte Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne