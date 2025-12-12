UN ENFANT DU ROCK RACONTE – THEATRE DE L’OEUVRE Paris

UN ENFANT DU ROCK RACONTE Début : 2026-02-18 à 19:30. Tarif : – euros.

UN ENFANT DU ROCK RACONTE Philippe Manoeuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, montera pour la première fois sur scène !Un spectacle qui captera l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock.De et avec : Philippe ManœuvreAccompagné de Yarol Poupaud à la guitareMise en scène : Jérémie LippmannDurée 1H30 environ

THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75