UN ENNEMI DU PEUPLE UNE LECTURE THÉÂTRALISÉE Le Pompidou

UN ENNEMI DU PEUPLE UNE LECTURE THÉÂTRALISÉE Le Pompidou samedi 19 juillet 2025.

UN ENNEMI DU PEUPLE UNE LECTURE THÉÂTRALISÉE

Eglise Saint Flour du Pompidou Le Pompidou Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Découvrez une pièce de théâtre portée par la compagnie « Espère un peu », sur les enjeux de la préservation de la ressource en eau. Dès 7 ans. Inscription souhaitée.

Dans le cadre des 33èmes rencontres littéraires et artistiques du Pompidou, découvrez une pièce de théâtre portée par la compagnie « Espère un peu », sur les enjeux de la préservation de la ressource en eau.

Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h. Inscription souhaitée au 06.70.48.95.34. .

Eglise Saint Flour du Pompidou Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 70 48 95 34

English :

Discover a play by the « Espère un peu » company, about the challenges of preserving water resources. Ages 7 and up. Registration required.

German :

Entdecken Sie ein Theaterstück der Theatergruppe « Espère un peu » über die Herausforderungen des Schutzes der Wasserressourcen. Ab 7 Jahren. Anmeldung erwünscht.

Italiano :

Scoprite uno spettacolo della compagnia « Espère un peu », sulle sfide della conservazione delle risorse idriche. Dai 7 anni in su. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Descubra una obra de teatro de la compañía « Espère un peu », sobre los retos de la preservación de los recursos hídricos. A partir de 7 años. Inscripción obligatoria.

L’événement UN ENNEMI DU PEUPLE UNE LECTURE THÉÂTRALISÉE Le Pompidou a été mis à jour le 2025-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère