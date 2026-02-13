Un épouvantail au jardin, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Un épouvantail au jardin Mardi 24 février, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T16:00:00+01:00

Enfants et parents, venez confectionner ensemble un bel épouvantail pour le jardin des Terrasses du Bosquet. Un moment ludique de création pour donner vie à un nouvel habitant fait d’éléments naturels et de récupération. Dès 6 ans.

Les Terrasses du Bosquet Rue d’Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « email », « value »: « developpement.durable@alesagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pomologie.fr/inscription-les-mardis-du-jardin/ »}] Le jardin Les Terrasses du Bosquet présente une impressionnante diversité végétale, et par conséquent animale, qui offre aux Alésiens et aux visiteurs de passage un formidable espace public en cœur de ville pour se détendre mais également un précieux outil d’apprentissage pour les jeunes et les passionnés de nature en matière de biodiversité et de transmission des connaissances. > Du 01/09 au 14/06 : du lundi au vendredi, de 9h à 17h

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Un atelier spécial enfants, accompagnés de leurs parents. Jardin Récupération