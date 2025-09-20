Un escape game dans une maison de maître Maison des sociétés Schiltigheim

Un escape game dans une maison de maître Samedi 20 septembre, 14h00 Maison des sociétés Bas-Rhin

Réservation à partir du 03.09.25

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Participez à un escape game dans la belle et ancienne demeure d’un banquier, la villa Wenger-Valentin.

Au cours d’un banquet, un banquier est assassiné. En équipe, menez l’enquête…

Maison des sociétés 1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-schiltigheim.fr/ »}] La Maison des Sociétés, accolée au Parc du Château, est bâtie sur deux étages. Elle possède des salles d’événements et des salles de réunion.

© Ville de Schiltigheim