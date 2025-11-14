Un espace à soi – Festival QPN Mostra Galerie Nantes

Un espace à soi – Festival QPN Mostra Galerie Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 14:30 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée à la Galerie Mostra : »Un espace à soi » de Karine Van Amerigen »Un espace à soi » explore les tensions entre la vie d’artiste et le rôle de mère, relatant les aléas du quotidien et les douceurs qui en émanent.À travers ses images, Karine Van Ameringen raconte l’intimité de sa relation avec ses enfants, où son propre corps et celui de ses garçons deviennent les symboles de cette quête d’équilibre. du 16 octobre au 21 novembre 2025 à la Galerie Mostra :lundi au vendredi de 14h30 à 18h30

Mostra Galerie Nantes 44000

https://www.festival-qpn.com/