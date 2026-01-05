UN ESPACE INTÉRIEUR INFINI Montpellier

UN ESPACE INTÉRIEUR INFINI

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-17

Du Samedi 17 au Mercredi 21 Janvier

La vacuité Le secret de la libération

Dans le bouddhisme, la vacuité est la nature réelle des phénomènes et l’objet le plus significatif qui soit. Il ne s’agit pas du néant, mais de la vérité ultime.

La vacuité et le Mahamoudra (La Vérité Ultime)

Dans le bouddhisme, la vacuité est la nature réelle des phénomènes et l’objet le plus significatif qui soit. Il ne s’agit pas du néant, mais de la vérité ultime.

Pourquoi est-ce si important ? Tous nos problèmes viennent de notre confusion nous percevons les choses d’une manière fausse. En réalisant directement la vacuité, cette confusion disparaît et nous serons définitivement libérés de toutes les souffrances. C’est la plus grande des significations !

Cette retraite intensive vous donnera les clés pour approcher cette vérité insaisissable avec clarté et méthode.

Votre Enseignant et le Format Intensif

Les sessions sont entièrement guidées par Kadam Olivier Terreault, enseignant principal du CMK. Pratiquant chevronné, il allie rigueur et humour contagieux pour vous coacher et rendre cette sagesse applicable à votre vie.

Déroulé Quotidien (4 sessions)

• Horaires 10h-11h15 ; 11h45-13h ; 15h-16h15 ; 16h45-18h.

• Déroulé Prières de préparation, enseignement spécifique, puis pratique guidée.

• Pause Déjeuner Nous mangeons ensemble au centre (repas non fournis, traiteurs autour). .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

From Saturday 17 to Wednesday 21 January

Emptiness: The secret of liberation

In Buddhism, emptiness is the real nature of phenomena and the most significant object of all. It is not nothingness, but the ultimate truth.

