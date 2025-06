Un été à Amiens Amiens 5 juillet 2025 11:00

Somme

Un été à Amiens Boulevard de Beauvillé Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

L’été est enfin là, et avec lui, l’heure est venue de se relaxer, s’amuser et partager des éclats de rire en famille ! Cette année encore, le parc Saint-Pierre se métamorphose en un véritable terrain de jeux estival, prêt à devenir votre QG de vacances préféré ! Dans une ambiance haute en couleurs et pleine de bonne humeur, la Ville d’Amiens vous invite à découvrir une multitude d’activités pour petits et grands. Envie de prendre de la hauteur avec les parcours d’accrobranche ? De flâner paisiblement au fil de l’eau sur un pédalo ? De vous rafraîchir sous les jets d’eau ? Ou peut-être préférez-vous l’adrénaline de la tyrolienne géante ? Vous l’aurez compris, il y a forcément une aventure qui vous attend ! Alors, n’hésitez plus, direction le parc Saint-Pierre pour vivre UN ÉTÉ À AMIENS mémorable, rempli de joie, d’aventure et de moments inoubliables !

• SENSATIONS ! ( à partir de 12 ans )*

Tyrolienne géante 300 m !

• POUR LA TOUTE PETITE ENFANCE

Parcours Sensori-Kids

Parcours aventure Ludi-Kids

Parcours Tour du monde

• POUR LA PETITE ENFANCE ET L’ENFANCE [ NOUVEAUTÉ ]

Trampoline Park [ NOUVEAU ]

Méga parcours aventure **

Tyrolienne junior 80 m

Jump Tower [ NOUVEAU ]

• POUR TOUTE LA FAMILLE

Mini-golf

Balades à pédalo

Traversées en canoë

Plateforme aqua-ludique

Trapèze volant [ NOUVEAU ]

*40 kg min. et 100 kg max.

** à partir de 6 ans

En fonction de la fréquentation le temps d’attente peut-être important.

En raison de l’organisation du feu d’artifice fermeture de la tyrolienne géante le 12 juillet et fermeture de l’ensemble des activités le 13 juillet.

• ACTIVITÉS JEUNESSE

Ateliers bien-être, accrobranche, tournois sportifs, activités artistique, culturels, un espace de jeux de plein air et de jeux de société, un espace prévention santé …

DU 7 JUILLET AU 15 AOÛT

DE 15H À 19H

• RESTAUREZ-VOUS SUR PLACE

Besoin d’une petite pause pour prendre des forces ? Que vous soyez plutôt sucré ou salé, un espace. Idéal pour se rafraichir et recharger les batteries !

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

( Fermeture de certaines activités entre 13h et 14h ) 0 .

Boulevard de Beauvillé

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 40 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un été à Amiens Amiens a été mis à jour le 2025-06-16 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS