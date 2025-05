Un été à Bious Poésie dans les chais – Laruns, 1 juin 2025 07:00, Laruns.

Pyrénées-Atlantiques

Un été à Bious Poésie dans les chais Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Venez vivre une journée où la nature et la poésie de Kenett White se rencontrent. Le matin, une randonnée guidée vous invite à explorer des paysages splendides, suivie, en fin d’après-midi, de lectures de poésie qui subliment cette expérience immersive. Une occasion unique de se ressourcer, de se reconnecter à soi même et de nourrir l’âme par la beauté du monde et des mots.

Restauration sur place. .

Guiguette de Bious

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

English : Un été à Bious Poésie dans les chais

German : Un été à Bious Poésie dans les chais

Italiano :

Espanol : Un été à Bious Poésie dans les chais

L’événement Un été à Bious Poésie dans les chais Laruns a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées