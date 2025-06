[Un été à Boulleret]: – Boulleret 28 juin 2025 07:00

Un été à Boulleret, c’est le temps fort de notre vie culturelle !

Chaque week end, de juin à septembre, il y a quelque chose à faire, à voir autour des arts de la rue avec des compagnies professionnelles…

Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et ce, gratuitement !

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 40 93 msap.boulleret@orange.fr

English :

A summer in Boulleret is the highlight of our cultural life!

Every weekend, from June to September, there’s something to do and see in the street arts, with professional companies…

There’s something for all tastes and ages, and it’s all free!

German :

Ein Sommer in Boulleret ist der Höhepunkt unseres kulturellen Lebens!

Jedes Wochenende von Juni bis September gibt es rund um die Straßenkunst mit professionellen Kompanien etwas zu tun und zu sehen…

Es gibt etwas für jeden Geschmack, für jedes Alter und das alles kostenlos!

Italiano :

Un’estate a Boulleret è l’apice della nostra vita culturale!

Ogni fine settimana, da giugno a settembre, c’è qualcosa da fare e da vedere con compagnie professionali di arti di strada…

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età, ed è tutto gratuito!

Espanol :

Un verano en Boulleret es el punto culminante de nuestra vida cultural

Todos los fines de semana, de junio a septiembre, hay algo que hacer y ver con compañías profesionales de artes de calle…

Para todos los gustos y edades, ¡y gratis!

