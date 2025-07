Un été à Chaminade Granges-d’Ans

Cockteil Jazz: du swing Manouche, inspiré des plus belles compositions de Django Reinhart ! Marchés Gourmands Concerts & Joie de vivre. Restauration sur place. A la noix patiente.

MARCHÉS GOURMANDS À LA NOIX PATIENTE

Chaque jeudi soir du 17 juillet au 21 août !!

Et c’est reparti pour les marchés gourmands de l’été à la ferme de la Noix Patiente !! J-14

Chaque jeudi soir, venez retrouver ou découvrir une ambiance champêtre, conviviale et musicale !!

Nos amis producteurs Domaine de Loqueyssie, Le Jardin Enchampté, Méli-Mélo d’escargots, les confitures de Louise, le pain d’Isabelle, les glaces d’Alice et nous même vous régalerons avec nos petits plats de desserts !! Hummm !!!

Chaque jeudi soir des artistes locaux viendront donner un concert pour vous faire danser et chanter.

Bref, réservez vos jeudis d’été À La Noix Patiente !! Ça va être très très chouette

En attendant faites tourner la bonne nouvelle !!

Rdv au 389 impasse Chaminade à Granges d’ans à partir de 18h30, parking dans le champ .

Chaminade Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English :

Cockteil Jazz: Manouche swing, inspired by Django Reinhart’s finest compositions! Gourmet Markets Concerts & Joie de vivre. Catering on site. A la noix patiente.

German : Un été à Chaminade

Cockteil Jazz: Gypsy-Swing, inspiriert von den schönsten Kompositionen Django Reinharts! Gourmetmärkte Konzerte & Lebensfreude. Verpflegung vor Ort. An die geduldige Nuss.

Italiano :

Cockteil Jazz: swing gitano ispirato alle migliori composizioni di Django Reinhart! Mercati gastronomici Concerti e gioia di vivere. Catering in loco. A la noix patiente.

Espanol : Un été à Chaminade

Cockteil Jazz: swing gitano inspirado en las mejores composiciones de Django Reinhart Mercados gastronómicos Conciertos y alegría de vivir. Catering in situ. A la noix patiente.

