Un été à cheval aux Dadous de La Brande LES DADOUS DE LA BRANDE Chasseneuil-sur-Bonnieure lundi 6 juillet 2026.

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Un été à cheval aux Dadous de La Brande

LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : 16 – 16 – 51 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Passez vos vacances à cheval ou à poney aux Dadous de La Brande ! Tout l’été, profitez d’activités pour tous les âges et tous les niveaux balades, stages, baby-promenades, randonnées, sorties nocturnes et bien d’autres aventures en pleine nature.

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LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 93 43 67 g.leurent@wanadoo.fr

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English :

Spend your vacation riding horses or ponies at Les Dadous de La Brande! All summer long, enjoy activities for all ages and skill levels: rides, lessons, rides for little ones, trail rides, night rides, and many other adventures in the great outdoors.

L’événement Un été à cheval aux Dadous de La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Charente Limousine