Un été à Dragui – Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan

Informations pratiques

Un été à Dragui – Fête nationale Mardi 14 juillet, 21h30 boulevard Clemenceau Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Orchestre Silk’n Stone – 21h30 – Place Cassin.

Spectacle pyrotechnique – 22h30 – Boulevard Clemenceau.

boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Assistez au concert et au feu d’artifice !