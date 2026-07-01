AGENDA · Draguignan
Un été à Dragui – Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan
mardi 14 juillet 2026 · boulevard Clemenceau · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – Fête nationale Mardi 14 juillet, 21h30 boulevard Clemenceau Var
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00
Orchestre Silk’n Stone – 21h30 – Place Cassin.
Spectacle pyrotechnique – 22h30 – Boulevard Clemenceau.
boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Assistez au concert et au feu d’artifice !
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Musée des ATP – Atelier Décore ton corso, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 2 juillet 2026
- Tournoi de Scrabble international, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 3 juillet 2026
- Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026
- Musée des ATP – Après-midi musical, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan 3 juillet 2026
- Le Bal populaire de Draguignan, Place du Marché, Draguignan 3 juillet 2026