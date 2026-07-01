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Un été à Dragui – Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan

mardi 14 juillet 2026 · boulevard Clemenceau · Draguignan

Un été à Dragui – Fête nationale, boulevard Clemenceau, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
boulevard Clemenceau
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre.

Un été à Dragui – Fête nationale Mardi 14 juillet, 21h30 boulevard Clemenceau Var

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Orchestre Silk’n Stone – 21h30 – Place Cassin.
Spectacle pyrotechnique – 22h30 – Boulevard Clemenceau.

boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Assistez au concert et au feu d’artifice !

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