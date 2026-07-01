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Un été à Dragui – IBYZA PARTY : soirée mousse, Parking Azémar, Draguignan

mercredi 15 juillet 2026 · Parking Azémar · Draguignan

Un été à Dragui – IBYZA PARTY : soirée mousse, Parking Azémar, Draguignan

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Parking Azémar
Adresse
41 Allées d'Azémar, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Un été à Dragui – IBYZA PARTY : soirée mousse Mercredi 15 juillet, 21h30 Parking Azémar Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Profitez d’un set DJ, de canons à mousse, de shows de danseuses et de nombreux cadeaux à gagner dans une ambiance de folie.

À partir de 21h30– Parking des allées d’Azémar.

Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21

Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 60 31 59 »}]
Participez à la grande soirée mousse !

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