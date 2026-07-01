Un été à Dragui – IBYZA PARTY : soirée mousse, Parking Azémar, Draguignan
mercredi 15 juillet 2026 · Parking Azémar · Draguignan
Informations pratiques
Un été à Dragui – IBYZA PARTY : soirée mousse Mercredi 15 juillet, 21h30 Parking Azémar Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T21:30:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
Profitez d’un set DJ, de canons à mousse, de shows de danseuses et de nombreux cadeaux à gagner dans une ambiance de folie.
À partir de 21h30– Parking des allées d’Azémar.
Renseignements : 04 94 60 31 59 / 04 94 60 20 21
Parking Azémar 41 Allées d’Azémar, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 60 31 59 »}]
Participez à la grande soirée mousse !
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