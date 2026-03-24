Un Eté à la ferme Le Bourg Échassières

Un Eté à la ferme

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Documentaire de Hugo Willocq. À 12 ans, Paul découvre les responsabilités de la ferme familiale en aidant son père. Entre jeux d’enfance et tâches sérieuses, il vit la fin de l’insouciance et un passage de relais.

.

Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Documentary by Hugo Willocq. At the age of 12, Paul discovers the responsibilities of the family farm by helping his father. Between childhood games and serious tasks, he experiences the end of carefree days and the passing of the baton.

L’événement Un Eté à la ferme Échassières a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule