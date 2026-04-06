Un été à la ferme – Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

Un été à la ferme – Lundi docu Lundi 6 avril, 19h00 Studio 43 Nord

Classique : 8€ / étudiant.e, demandeur.euse d’emploi, RSA : 5,20€ / moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-06T19:00:00+02:00 – 2026-04-06T20:50:00+02:00

Fin : 2026-04-06T19:00:00+02:00 – 2026-04-06T20:50:00+02:00

Un été à la ferme

de Hugo Willocq

France I 2026 I 1h40 l documentaire

La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais…

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2253?tab=soon&title=UN+ETE+A+LA+FERME+L+AGE+D+OR&visanumber=162670&showId=27173 »}]

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