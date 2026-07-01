Informations pratiques

Chaulhac

UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME

Chaulhac Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Venez retrouver Laurent et Rachel Archer , éleveur de bovin, pour visiter son exploitation dans le cadre d’un été à la ferme.

Mardi 28 juillet 2026, ils vous accueillent chez eux sur la commune de Chaulhac pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées.

Venez retrouver Laurent et Rachel Archer , éleveur de bovin, pour visiter son exploitation dans le cadre d’un été à la ferme.

Mardi 28 juillet 2026, ils vous accueillent chez eux sur la commune de Chaulhac pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .

Chaulhac 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Come meet Laurent and Rachel Archer, cattle farmers, for a tour of their farm as part of a “On the Farm” event.

On Tuesday, July 28, 2026, they’ll welcome you to their home in the town of Chaulhac for a guided tour of the farm and a tasting of local products.

Registration is required at one of our three tourist information offices; space is limited.

L’événement UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Chaulhac a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan