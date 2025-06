UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Prunières 8 juillet 2025 16:00

Venez retrouver le GAEC Avenir, éleveurs de vaches laitières et brebis allaitantes pour visiter son exploitation dans le cadre de l’évènement « Un été à la ferme ».

Mardi 8 juillet 2025, Laure et Rolland Valentin, vous accueillent chez eux, sur la commune de Prunières, pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées. .

Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Come and visit GAEC Avenir, breeders of dairy cows and suckling ewes, as part of the « Un été à la ferme » event.

On Tuesday July 8, 2025, Laure and Rolland Valentin welcome you to their home in the commune of Prunières for a guided tour of the farm and a tasting of local produce.

German :

Besuchen Sie die GAEC Avenir, Züchter von Milchkühen und Mutterschafen, um ihren Betrieb im Rahmen der Veranstaltung « Un été à la ferme » (Ein Sommer auf dem Bauernhof) zu besichtigen.

Am Dienstag, den 8. Juli 2025, begrüßen Sie Laure und Rolland Valentin bei sich zu Hause in der Gemeinde Prunières zu einer Führung durch den Betrieb und einer Verkostung lokaler Produkte.

Italiano :

Venite a visitare il GAEC Avenir, un allevatore di vacche da latte e pecore nutrici, nell’ambito dell’evento « Un été à la ferme ».

Martedì 8 luglio 2025, Laure e Rolland Valentin vi accoglieranno nella loro casa di Prunières per una visita guidata alla fattoria e una degustazione di prodotti locali.

Espanol :

Venga a visitar GAEC Avenir, criador de vacas lecheras y ovejas nodrizas, en el marco de la manifestación « Un été à la ferme ».

El martes 8 de julio de 2025, Laure y Rolland Valentin le recibirán en su casa de Prunières para una visita guiada de la granja y una degustación de productos locales.

