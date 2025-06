UN ÉTÉ À LA FERME VISITE DE FERME Saint-Pierre-le-Vieux 15 juillet 2025 16:00

Venez retrouver Bastien, éleveur de vaches allaitantes Aubrac, pour visiter son exploitation dans le cadre d’un été à la ferme.

Mardi 15 juillet 2025, il vous accueille chez lui sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidée de l’exploitation et une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique, places limitées.

Lieu-dit Baraque de Chaffard

Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Join Bastien, a breeder of Aubrac suckler cows, on a tour of his farm as part of his summer on the farm program.

On Tuesday, July 15, 2025, he welcomes you to his home in Saint-Pierre-le-Vieux for a guided tour of the farm and a tasting of local produce.

Registration required at one of our three tourist information offices, places are limited.

German :

Treffen Sie Bastien, einen Züchter von Aubrac-Mutterkühen, und besuchen Sie seinen Betrieb im Rahmen eines Sommers auf dem Bauernhof.

Am Dienstag, den 15. Juli 2025, empfängt er Sie bei sich zu Hause in der Gemeinde Saint-Pierre-le-Vieux zu einer Führung durch den Betrieb und einer Verkostung lokaler Produkte.

Anmeldung in einem unserer drei Touristeninformationsbüros erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Unisciti a Bastien, allevatore di vacche nutrici di razza Aubrac, per un tour della sua azienda nell’ambito del programma Estate in fattoria.

Martedì 15 luglio 2025, vi accoglierà nella sua casa di Saint-Pierre-le-Vieux per una visita guidata dell’azienda e una degustazione di prodotti locali.

Iscrizione obbligatoria presso uno dei nostri tre uffici di informazione turistica, i posti sono limitati.

Espanol :

Acompañe a Bastien, criador de vacas nodrizas Aubrac, en una visita a su granja como parte de su programa de verano en la granja.

El martes 15 de julio de 2025, le recibirá en su casa de Saint-Pierre-le-Vieux para una visita guiada por la granja y una degustación de productos locales.

Inscripción obligatoria en una de nuestras tres oficinas de turismo, plazas limitadas.

