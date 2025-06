Un été à la maison du peintre Le bel été La Maison du Peintre Repaix 29 juin 2025 14:00

Cet été, venez découvrir « Un été à la Maison du Peintre -Le bet été » à Repaix (près de Blâmont) les samedis, dimanches et jours fériés. Cette exposition vous plonge au cœur de la période estivale, à travers des œuvres réalisées par le peintre Gilles Fabre. Venez la découvrir du 29 juin au 21 septembre à la Maison du Peintre à Repaix.

Informations au 03 83 42 35 12 ou par mail à gilles.fabre0022@orange.frTout public

La Maison du Peintre 9 rue Gilles Fabre

Repaix 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 35 12 gilles.fabre0022@orange.fr

English :

This summer, come and discover « Un été à la Maison du Peintre -Le bet été » at Repaix (near Blâmont) on Saturdays, Sundays and public holidays. This exhibition plunges you into the heart of the summer season, through works by painter Gilles Fabre. Come and discover it from June 29 to September 21 at the Maison du Peintre in Repaix.

For further information, call 03 83 42 35 12 or e-mail gilles.fabre0022@orange.fr

German :

Diesen Sommer können Sie samstags, sonntags und an Feiertagen die Ausstellung « Un été à la Maison du Peintre Le bet été » in Repaix (in der Nähe von Blâmont) besuchen. Diese Ausstellung führt Sie anhand von Werken des Malers Gilles Fabre mitten in die Sommerzeit. Entdecken Sie sie vom 29. Juni bis zum 21. September im Maison du Peintre in Repaix.

Informationen unter 03 83 42 35 12 oder per E-Mail an gilles.fabre0022@orange.fr

Italiano :

Quest’estate, venite a scoprire « Un été à la Maison du Peintre Le bet été » a Repaix (vicino a Blâmont) il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Questa mostra vi immerge nel cuore del periodo estivo, attraverso le opere del pittore Gilles Fabre. Venite a vederla dal 29 giugno al 21 settembre alla Maison du Peintre di Repaix.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 83 42 35 12 o inviare un’e-mail a gilles.fabre0022@orange.fr

Espanol :

Este verano, venga a descubrir « Un été à la Maison du Peintre Le bet été » en Repaix (cerca de Blâmont) los sábados, domingos y festivos. Esta exposición le sumerge en el corazón del periodo estival, a través de obras del pintor Gilles Fabre. Venga a verla del 29 de junio al 21 de septiembre en la Maison du Peintre de Repaix.

Para más información, llame al 03 83 42 35 12 o envíe un correo electrónico a gilles.fabre0022@orange.fr

