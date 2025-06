Un été à la médiathèque du Passage Médiathèque municipale Agnès Varda Le Passage 8 juillet 2025 07:00

Lot-et-Garonne

Un été à la médiathèque du Passage Médiathèque municipale Agnès Varda Avenue de Pologne Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-08

Tout l’été jeux de société en libre accès

Les mercredis ambiance musicale

Les jeudis atelier créatif

Vendredi 11 juillet Dès 8 ans 11h Découverte de l’alphabet japonais

Mardi 15 juillet Dès 4 ans 11h Lectures d’albums coups de cœur

Mardi 22 juillet Dès 8 ans 11h: BLIND TEST

Tout l’été jeux de société en libre accès

Les mercredis ambiance musicale

Les jeudis atelier créatif

Vendredi 11 juillet Dès 8 ans 11h LE MANGA Quiz et découverte de l’alphabet japonais

Mardi 15 juillet Dès 4 ans 11h LECTURES Lectures d’albums coups de cœur

Mardi 22 juillet Dès 8 ans 11h: BLIND TEST Jeu musical en famille ou entres amis .

Médiathèque municipale Agnès Varda Avenue de Pologne

Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 79 66 mediatheque@ville-lepassage.fr

English :

All summer long: free access to board games

Wednesdays: musical ambiance

Thursdays: creative workshop

Friday, July 11 ? Ages 8 and up 11am: Discover the Japanese alphabet

Tuesday, July 15 ? Ages 4 and up 11am: Readings from favorite albums

Tuesday, July 22 ? From 8 years 11am: BLIND TEST

German : Un été à la médiathèque du Passage

Den ganzen Sommer über: frei zugängliche Gesellschaftsspiele

Mittwochs: musikalische Untermalung

Donnerstags: kreativer Workshop

Freitag, den 11. Juli ? Ab 8 Jahren 11 Uhr: Entdeckung des japanischen Alphabets

Dienstag, 15. Juli ? Ab 4 Jahren 11 Uhr: Vorlesen von Lieblingsalben

Dienstag, 22. Juli ? Ab 8 Jahren 11h: BLIND TEST

Italiano :

Tutta l’estate: accesso gratuito ai giochi da tavolo

Mercoledì: atmosfera musicale

Giovedì: laboratorio creativo

Venerdì 11 luglio ? A partire dagli 8 anni, ore 11.00: scoperta dell’alfabeto giapponese

Martedì 15 luglio ? Dai 4 anni ore 11: Letture dagli album preferiti

Martedì 22 luglio ? Da 8 anni ore 11: BLIND TEST

Espanol : Un été à la médiathèque du Passage

Todo el verano: acceso gratuito a juegos de mesa

Miércoles: ambiente musical

Jueves: taller creativo

Viernes 11 de julio ? A partir de 8 años 11h: Descubre el alfabeto japonés

Martes 15 de julio ? A partir de 4 años 11h: Lecturas de álbumes favoritos

Martes 22 de julio ? A partir de 8 años 11h: TEST DE CIEGOS

L’événement Un été à la médiathèque du Passage Le Passage a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Destination Agen