Un été à Lairoux Initiation Boule en Bois Lairoux

Place de la mairie Lairoux Vendée

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 16:00:00

2025-07-23 2025-08-13

Initiation à la boule en bois Un moment convivial à partager !

Vous avez toujours eu envie d’essayer la boule en bois sans jamais oser ? C’est le moment idéal !

Les joueurs du club de la Joie de Vivre vous accueillent pour une initiation en toute simplicité, sur le terrain de boule situé dans le bourg.

Venez découvrir ce jeu traditionnel d’extérieur que nous apprécions tant :

Un jeu accessible à tous

Une ambiance détendue et sans prétention

Des conseils et démonstrations par les passionnés du club

De la bonne humeur… et peut-être même quelques éclats de rire !

Rendez-vous sur le terrain de boule, dans le bourg

Ouvert à toutes et tous, petits et grands

Et si le cœur vous en dit, apportez de quoi partager un verre ou un petit encas pour prolonger le plaisir !

Un beau moment de rencontre et de transmission autour d’un jeu d’ici, à savourer ensemble. Venez comme vous êtes !

Sur inscription -Gratuit- Max 10 personnes

Pour plus d’infos et vous inscrire accueil@lairoux.fr / 02 51 56 14 01 .

Place de la mairie Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

