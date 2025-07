Un été à Lairoux Initiation Poterie le payré Lairoux

Un été à Lairoux en découvrant l’art de la poterie !

Avec Tiphaine, nous vous invitons à participer à nos ateliers d’initiation à la poterie cet été à la Ferme du Payré.

Rejoignez-nous pour une expérience créative et enrichissante!

Sur inscription -Gratuit- Max 10 personnes

Pour plus d’infos et vous inscrire accueil@lairoux.fr / 02 51 56 14 01 .

le payré Ferme du payré Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

English :

A summer in Lairoux discovering the art of pottery!

German :

Ein Sommer in Lairoux, in dem du die Kunst des Töpferns entdeckst!

Italiano :

Un’estate a Lairoux alla scoperta dell’arte della ceramica!

Espanol :

Un verano en Lairoux para descubrir el arte de la cerámica

