Un été à Lairoux Tournoi de pétanque Lairoux

Rendez-vous le jeudi 7 août à partir de 15h derrière l’église de Lairoux pour un tournoi de pétanque ouvert à tous, organisé par la commune en partenariat avec l’association Pairoux.

Que vous soyez joueur confirmé ou amateur du dimanche, ce tournoi est fait pour vous !

Les parties se jouent en triplette (équipes de 3), dans une ambiance familiale et détendue.

Inscription gratuite sur place.

Prêt de matériel possible pour celles et ceux qui n’ont pas de boules.

Une belle occasion de partager un moment convivial, en plein air, au cœur du village. L’esprit d’équipe, le rire et la bonne humeur seront les seuls prérequis !

Lieu derrière l’église de Lairoux

Date jeudi 7 août

Heure à partir de 15h

ℹ️ Plus d’infos accueilelairoux.fr | 02 51 56 14 01 .

Derrière l’église Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

