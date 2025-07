Un été à Lairoux Visite du communal Lairoux

Partez à la découverte du communal de Lairoux, un espace naturel unique au cœur du marais, accompagné par l’association Les Rouche ou la mairie. Une balade guidée entre observation, échanges et immersion dans ce paysage vivant.

Rendez-vous à l’observatoire du Gorgeais

Jeudi 10 juillet à 9h

Mardi 19 août à 18h30

Sur inscription uniquement Places limitées à 10 personnes par sortie

accueil@lairoux.fr | 02 51 56 14 01

Une belle occasion de prendre le temps, d’observer et de mieux comprendre ce patrimoine naturel vivant .

observatoire du gorgeais Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

