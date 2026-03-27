Un été à Nitray Athée-sur-Cher de 1870 à 1945 Athée-sur-Cher
Un été à Nitray Athée-sur-Cher de 1870 à 1945 Athée-sur-Cher samedi 25 avril 2026.
Un été à Nitray Athée-sur-Cher de 1870 à 1945
Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Athée-sur-Cher de 1870 à 1945 organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Balade contée à 14h (à partir de 8 ans), tarif 5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher et de ses héros, de Nitray à Chandon.
Athée-sur-Cher de 1870 à 1945 organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Balade contée à 14h (à partir de 8 ans), tarif 5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans. Découvrez l’histoire du village d’Athée-sur-Cher et de ses héros, de Nitray à Chandon. 5 .
Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr
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English :
Athée-sur-Cher from 1870 to 1945 organized by the Association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. Storytelling tour at 2pm (ages 8 and up), 5? per person, free for children under 12. Discover the history of the village of Athée-sur-Cher and its heroes, from Nitray to Chandon.
L’événement Un été à Nitray Athée-sur-Cher de 1870 à 1945 Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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