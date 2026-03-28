Un été à Nitray Étape Cœur de France en fête

Athée-sur-Cher Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Étape du Cœur de France en fête le samedi 6 juin 2026 de 10h à 17h à la maison éclusière de Nitray organisé par l’office de tourisme Autour de Chenonceaux, le Nouvel Espace du Cher et l’Association les Amis du Cher canalisé. Animations, expositions, visites, buvette seront sur place. Gratuit.

Étape du Cœur de France en fête le samedi 6 juin 2026 de 10h à 17h à la maison éclusière de Nitray organisé par l’office de tourisme Autour de Chenonceaux, le Nouvel Espace du Cher et l’Association les Amis du Cher canalisé. Plusieurs animations, expositions et visites, ainsi qu’une buvette seront sur place. Gratuit. .

Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Stage of the C?ur de France en fête on Saturday June 6, 2026 from 10am to 5pm at the Nitray lockhouse, organized by the Autour de Chenonceaux tourist office, Nouvel Espace du Cher and Association les Amis du Cher canalisé. Entertainment, exhibitions, tours and refreshments will be available. Free ad

L’événement Un été à Nitray Étape Cœur de France en fête Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER